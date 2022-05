Il Villarreal dura un tempo, poi si scatena il Liverpool: Reds in finale

Termina 2-3 Villarreal-Liverpool il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata a favore dei Reds, la squadra di Klopp si conferma anche in Spagna. E’ finale di Champions League

FINALE REDS − Partita pazza e spettacolare come solo la Champions League sa regalare tra Villarreal e Liverpool. Si riparte dal 2-0 dell’andata ad Anfield a favore dei Reds ma il sottomarino giallo si dimostra una squadra con la S maiuscola. Pronti-via e gli spagnoli al terzo minuto passano in vantaggio: Estupinan per Capoue, tiraccio del francese e gol tap-in di Dia con Alisson spiazzato. Il primo tempo è solamente di marca spagnola con il Liverpool che non riesce praticamente mai a tirare verso la porta di Rulli. Nel finale, arriva il meritato 2-0 con Coquelin che insacca di testa un cross al bacio di Capoue. Protagonista anche in negativo il francese poiché nella ripresa si fa espellere per doppia ammonizione. Per il Liverpool è tutto da rifare: a fine primo tempo, perfetto equilibrio tra le due squadre. Nella ripresa però è tutto un’altra partita. Straripante reazione dei Reds che prima accorciano le distanze con Fabinho, complice un intervento sbilenco di Rulli; per poi andare sul 2-2 con Luis Diaz. Ingresso spacca partita dell’ex Porto. Nel finale di gara, chiude i conti Mané per il 2-3. Anche in questo caso, malissimo Rulli che in uscita lascia porta spalancata al senegalese. Il Liverpool dunque raggiunge la finale di Champions League dopo aver eliminato in sequenza Inter, Benfica e Villarreal. I Reds attendono la vincente di Real Madrid-Manchester City. Villarreal fuori in semifinale per mano di una squadra inglese come l’ultima volta nel 2006 (in quel caso l’Arsenal).