Vieira verso il ritorno in Italia? Una panchina di Serie A per l’ex Inter

Patrick Vieira, ex centrocampista francese in forza all’Inter tra il 2006 e il 2009 e che ha intrapreso la carriera da allenatore, potrebbe tornare in Serie A: la Sampdoria lo ha individuato per il dopo Ranieri

La Serie A potrebbe riabbracciare un suo grande ex come Patrick Vieira. L’ex centrocampista francese, che in Italia ha indossato le maglie di Milan, Juventus e Inter (in nerazzurro tra il 2006 e il 2009 con tre scudetti), ha intrapreso in questi anni la carriera da allenatore. Secondo “Sky Sport” Vieira potrebbe presto tornare in Italia. Il tecnico francese è stato infatti contattato dalla Sampdoria, alla ricerca di un allenatore dopo l’addio di Claudio Ranieri. Il primo nella lista del presidente Ferrero è Alessio Dionisi, ma le difficoltà di quest’ultimo nel liberarsi dal suo legame con l’Empoli avrebbero fatto virare su Vieira reduce dall’esperienza col Nizza.