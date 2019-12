VIDEO – Ansaldi, casa svaligiata dai ladri: il messaggio dell’ex Inter

Ansaldi, attraverso il proprio account Instagram, ha pubblicato un video della sua casa svaligiata dai ladri. L’ex terzino dell’Inter, oggi al Torino, ha scritto anche un messaggio sulla spiacevole vicenda

DISAVVENTURA PER L’EX INTER – “[…] Mi hanno portato via molte cose di valore, come borse, valigie, orologi, anelli, bracciali e altre cose che avevano un valore per noi. Non per il costo in sé, quanto perché solo noi sappiamo cosa costa comprare ogni cosa. Però oltre al disgusto, voglio ringraziare Dio per proteggere la mia famiglia, non importa nient’altro in questo momento che sapere che lui ha il controllo di tutto. E questo mi dà pace. Però voglio consegnare la vita di coloro che mi hanno fatto questo nelle tue mani Signore, affinché li perdoni e possano conoscerti“. Di seguito il post di Cristian Ansaldi con messaggio e video in allegato della sua abitazione messa sottosopra dai ladri.