Vidal, che notte col Flamengo! L’ex Inter bagna con gol la prima titolarità

L’ex Inter Vidal ha segnato il suo primo gol con la maglia del Flamengo. Doppia soddisfazione per il centrocampista cileno, il quale è sceso anche dal primo minuto per la prima volta

DOPPIA SODDISFAZIONE − C’è anche lo zampino di Arturo Vidal nella vittoria del Flamengo contro l’Atletico GO nel Brasileirao. Il Mengao ha vinto per 4-1 con il gol su rigore dell’ex centrocampista dell’Inter. Doppia soddisfazione per il cileno che ha giocato per la prima volta da titolare dopo l’esordio assoluto di una settimana in trasferta contro l’Avai. In quel caso, era entrato a metà secondo tempo. Vidal ha segnato il terzo gol dell’incontro prima dei due siglati da Lazaro e Marinho. Il quarto lo ha messo a referto l’altro ex Serie A Victor Hugo (ex Fiorentina). Il gol della bandiera per gli ospiti lo ha segnato Wellington Rato.