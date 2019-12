Vi ricordate Manaj? L’ex giocatore dell’Inter a un passo dal Barcellona B

Rey Manaj, ex calciatore dell’Inter, è vicinissimo a trasferirsi al Barcellona B: l’albanese dell’Albacete si trasferirà in Catalogna, come riporta il Mundo Deportivo. Nell’operazione verrà inserita una percentuale di rivendita

LA TRATTATIVA – Quattro presenze in Serie A, due in Coppa Italia. Tutte con la maglia dell’Inter. Correva l’anno 2015-2016 e Rey Manaj, allora 18enne, arrivò in nerazzurro dalla Cremonese. Ora l’albanese ha 22 anni, è ancora all’alba della carriera ed è a un passo dal vestire Blaugrana. Destinazione il Barcellona B dall’Albacete, club che lo acquistò dall’Inter per 2 milioni di euro. In questa stagione Manaj ha giocato 7 partite e realizzato 2 reti in Segunda Division (la nostra Serie B). Nei prossimi giorni il trasferimento sarà reso ufficiale e con ogni probabilità sarà inserita una percentuale all’Albacete per una futura rivendita.

