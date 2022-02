Verona-Venezia 3-1, Simeone show: spezza il digiuno e segna una tripletta

Verona-Venezia termina sul punteggio di 3-0, decisiva la tripletta di Giovani Simeone che ritrova il gol dopo otto giornate a secco.

SHOW – Il Verona vince e convince, contro il Venezia si è appena concretizzata un’altra ottima prova dei ragazzi allenati da Igor Tudor. Giovani Simeone in particolare ha ritrovato la via del gol dopo otto giornate, e lo ha fatto realizzando addirittura una tripletta. Il primo gol lo mette a segno al 54′: Caldara in scivolata sbaglia l’intervento e favorisce la corsa di Giovani Simeone che uno contro uno non sbaglia e ritrova la rete dopo ben otto partite di digiuno. Dopo aver subito il primo gol il Venezia ha un po’ mollato la presa. Così al 62′ Simeone trova la rete del raddoppio, complice anche una leggera deviazione e la palla che passa sotto le gambe di Romero. All’81’ Okereke prova a riaprire la sfida accorciando le distanze, ma all’88’ il Verona chiude definitivamente la partita con la tripletta di Simeone che in contropiede riceve la palla da Kevin Lasagna e insacca la palla alle spalle del portiere.