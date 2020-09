Verona-Udinese 1-0: primo gol in Serie A per...

Verona-Udinese 1-0: primo gol in Serie A per Favilli. 90′ per Dimarco

Federico Dimarco Verona

Verona-Udinese è appena terminata. La squadra guidata da Ivan Juric si è imposta per 1-0 con la rete di Andrea Favilli, al primo gol in Serie A. In campo, per gli scaligeri, anche Federico Dimarco

SUCCESSO – Seconda vittoria consecutiva per il Verona che, dopo aver vinto a tavolino la prima sfida contro la Roma, ha battuto sul campo l’Udinese. A consegnare la vittoria alla formazione gialloblu il primo gol in Serie A di Andrea Favilli, subentrato a seguito dell’infortunio occorso a Samuel Di Carmine e bravissimo a battere Musso al 57′ con un preciso destro, su assist di Barak. Per il Verona 90′ minuti in campo anche per Federico Dimarco, esterno di proprietà dell’Inter.