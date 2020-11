Verona-Roma, rinviata la data dell’udienza per il caso Diawara

Secondo quanto riporta “Sky Sport”, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto la richiesta di rinvio dell’udienza legata al ricorso giallorosso sul caso Diawara in Verona-Roma. I dettagli

ATTESA – Si fa ancora attendere il risultato definitivo di Verona-Roma, match della prima giornata (19 settembre) terminato 0-0 nei novanta minuti di gioco, ma 3-0 a tavolino per i padroni di casa dopo il verdetto del Giudice Sportivo. I giallorossi avevano erroneamente inserito Amadou Diawara nella lista degli over 23, e poi presentato ricorso per cercare di ribaltare il verdetto del Giudice Sportivo. Gli ultimi aggiornamenti di “Sky Sport” confermano il rinvio dell’appello previsto per oggi. Le motivazioni sarebbero connesse a problemi personali dell’avvocato della Roma. Per la prossima udienza, in programma a inizio settimana prossima (9 novembre), verrà cambiato il giudice.

