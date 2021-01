Verona-Napoli, successo in rimonta per i padroni di...

Verona-Napoli, successo in rimonta per i padroni di casa. Dimarco a segno

Condividi questo articolo

Photo 201529896

Verona-Napoli era una delle partite in programma nel pomeriggio in Serie A. Successo in rimonta per i padroni di casa che ribaltano l’iniziale vantaggio partenopeo firmato Lozano

A SEGNO – Verona-Napoli era una delle gare che aprivano il pomeriggio in Serie A. La sfida tra le due formazioni parte subito forte: bastano appena 9 secondi a Lozano per trovare la rete del vantaggio su preciso assist di Demme. La squadra di Gattuso ha diverse occasioni per raddoppiare ma il Verona, al 34′ trova il pareggio con Federico Dimarco, esterno di proprietà dell’Inter. La ripresa è di marca gialloblù che, al 62′ trovano il vantaggio con Barak su grande assist di Zaccagni. Lo stesso centrocampista italiano, al 79′ trova la rete del definitivo 3-1 su assist di Lazovic. Brutto stop per gli azzurri che, dopo la sconfitta in SuperCoppa contro la Juventus, non riescono a ripartire in campionato. Il Verona di Juric continua a sorprendere: nono posto in classifica a quattro lunghezze dalla zona Europa.