Verona-Napoli: Milik di testa, poi Lozano fa 0-2. Gattuso non sbaglia

Verona-Napoli è appena terminata con il punteggio di 0-2. La partita valida per la 27esima giornata di Serie A ha avuto come assoluto protagonista Milik, autore del gol decisivo su azione da calcio piazzato. Lozano entra e raddoppia. Gattuso porta a casa tre punti fondamentali dopo la Coppa Italia

BENE GLI AZZURRI – Il primo tempo di Verona-Napoli è decisamente equilibrato. La squadra di Gattuso riesce, però, a portarsi in vantaggio al 38esimo: Milik incorna tutto solo su calcio d’angolo di Politano e fa 0-1. Il Verona non si arrende e cerca con tutte le forze il pareggio. Lo trova al 61esimo con Faraoni, ma viene annullato dopo la visione al VAR annulla tocco di mani di Zaccagni. Al 90esimo è Lozano a chiudere la partita con lo 0-2. Tre punti importanti in trasferta per gli Azzurri.