Veretout cambia agente. Si sblocca la situazione con la Roma?

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus ad Appiano Gentile. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto il sogno scudetto. Intanto, uno dei possibili colpi di mercato della prossima estate, Jordan Veretout, cambia agente.

CAMBIO – L’Inter lavora in vista della partita contro la Juventus di domenica. Non si fermano però le voci sul calciomercato. Uno degli ultimi nomi usciti riguardava Veretout con il centrocampista francese sempre più in rotta con la Roma (vedi articolo). Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il calciatore ha dato una svolta cambiando il proprio agente dopo essersi separato da Mario Giuffredi nei mesi scorsi per la mancanza del rinnovo. Il nuovo procurato si chiama Kevin Behaim che ha depositato il mandato del calciatore presso la federazione francese e sarà dunque lui ad occuparsi dei prossimi movimenti all’intero del mercato estivo.

Fonte: Tuttomercatoweb