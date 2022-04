Verdi tiene in vita le speranze salvezza della Salernitana: Udinese KO

Udinese-Salernitana 0-1. I campani sbancano la Dacia Arena nel finale di partita grazie al gol di Verdi. Salernitana a -6 dal quartultimo posto con una gara ancora da recuperare

SPERANZA − Termina 0-1 il recupero del 6 gennaio tra Udinese e Salernitana alla Dacia Arena. Match combattuto ed equilibrato tra le due squadre con la formazione di Nicola quasi all’ultima spiaggia per raccogliere punti in ottica salvezza. Pronti-via parte meglio la squadra di Cioffi che si rende pericolosa prima con Arslan e poi con il solito Deulofeu, la cui conclusione non trova lo specchio della porta. Nel finale, si affaccia in avanti la Salernitanana con Bonazzoli che dal limite spreca alto sopra la traversa. Nella ripresa, i campani provano a rendersi pericolosi con Mikael che all’82’ fa tremare l’Udinese beccando il palo. Nel finale, gli uomini di Nicola trovano l’acuto vincente: Ederson va via in contropiede, pallone dentro per Verdi che davanti Silvestri fa 1-0.