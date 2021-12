Venezia-Juventus 1-1, Aramu risponde a Morata. Infortunio per Dybala

Venezia-Juventus termina 1-1 con le reti di Morata nel primo tempo e Aramu nella ripresa. Si ferma a tre dunque la striscia di vittorie consecutive in Serie A per la squadra di Allegri

PARI − Termina con un clamoroso pareggio del Venezia contro la Juventus il match del Luigi Penzo. Gara equilibrata in Laguna con i bianconeri che provano a fare la partita nel primo tempo attraverso qualche fiammata di Morata e Cuadrado. Al minuto 12′, Paulo Dybala è costretto ad uscire e al suo posto entra il brasiliano Kaio Jorge. L’uscita della Joya fa perdere un po’ di pericolosità alla formazione di Massimiliano Allegri con il Venezia che prova ad affacciarsi in avanti con la qualità del 10 Matteo Aramu. Al 32′ però la Juventus passa in vantaggio: ottimo cross dalla sinistra di Luca Pellegrini e anticipo puntale sul primo palo di Alvaro Morata. Il primo tempo si chiude poi con una grande occasione capitata sui piedi di Cuadrado, il cui diagonale non trova il palo più lontano. Il quarto d’ora passato in panchina però fa più comodo ai padroni di casa che escono dagli spogliatoi con un piglio diverso. Ecco che al 55′ arriva il pari: Aramu riceva palla sui 20 metri e col sinistro infila Szczęsny per l’1-1. La Juventus prova a riversarsi in attacco ma il Venezia riesce a controllare bene la situazione di pareggio e né l’ingresso in campo di Kean riesce a scalfire l’attenta retroguardia lagunare.