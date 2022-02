Venezia colpo salvezza, ma attende fino al 104′! Rabbia Torino col VAR

Il Venezia torna a vincere e lo fa in una partita lunghissima, che finisce addirittura al 104′. L’1-2 dell’Olimpico fa infuriare il Torino, che protesta per il pari annullato al 90′ dal VAR per un fuorigioco ritenuto attivo.

ANCORA KO – Seconda sconfitta di fila per il Torino, ma soprattutto colpo salvezza del Venezia che esce dalla zona retrocessione. Finisce 1-2 all’Olimpico, dopo tantissimi capovolgimenti di fronte. Per i granata sembra una serata buona per riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Udine: dopo cinque minuti, su azione dalla destra, Josip Brekalo controlla e batte a rete per l’1-0. Il Torino mantiene il vantaggio fino al 38′, poi Domen Crnigoj da destra crossa sul secondo palo e di testa Ridgeciano Haps firma il pareggio. Appena iniziata la ripresa risultato capovolto: venticinque secondi e l’ex Mattia Aramu mette in mezzo da sinistra, trovando la deviazione vincente di Crnigoj. Ivan Juric capisce che si sta mettendo male e al 71′ fa quattro cambi tutti insieme: Cristian Ansaldi, Andrea Belotti, Magnus Warming e David Zima. Non può invece sostituire il portiere il Venezia, con Luca Lezzerini che poco dopo resta dolorante (muscolare) ma deve stringere i denti. Al 90′ punizione da sinistra, colpo di testa di Belotti e palla in gol. Sembra il ritorno perfetto per l’attaccante dopo due mesi e mezzo di infortunio, ma c’è Tommaso Pobega in fuorigioco che contrasta Mattia Caldara. Dopo tre minuti di attesa l’arbitro viene mandato al VAR, lo ritiene attivo e annulla. Nel lunghissimo recupero di nuovo VAR protagonista, per un intervento col piede a martello di David Okereke su Karol Linetty. Il direttore di gara, Antonio Giua, che aveva dato fallo al Venezia, cambia e lo dà al Torino espellendo l’attaccante (98′). Si arriva fino al 104′, poi il Venezia può festeggiare mentre il Torino recrimina.