Valencia-Atalanta: Ilicic scatenato, che poker! 3-4: qualificazione storica

Condividi questo articolo

Valencia-Atalanta è appena terminata con il punteggio di 3-4. In Spagna, la squadra bergamasca porta a casa una qualificazione straordinaria. Il grande protagonista di serata è Josip Ilicic, autore addirittura di quattro gol. Di seguito gli eventi principali del ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League

VALENCIA-ATALANTA, SERATA STORICA – Situazione difficile a Bergamo per il Coronavirus, ma gli italiani torneranno a casa con una qualificazione clamorosa. Dopo l’ampia vittoria dell’andata, gli uomini di Gasperini si ripetono. La serata parte subito bene: Ilicic la sblocca al 3′ su rigore. Il Valencia torna in gioco con Gameiro su errore di Palomino, ma un altro rigore dell’ex Palermo al 43′ porta le squadre a riposo sull’1-2. Nella ripresa, gli spagnoli si buttano in attacco e la rimontano: 3-2 parziale ancora con Gameiro e poi Torres. Ilicic, però, è incontenibile e col suo mancino firma altri due gol, fissando il punteggio sul 3-4. Storica qualificazione per l’Atalanta ai Quarti di Finale di Champions League.