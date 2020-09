Una squadra di Serie A su Borja Valero, l’ex Inter riflette – Sky

Borja Valero

Borja Valero ha lasciato l’Inter alla scadenza del suo contratto. Il centrocampista spagnolo potrebbe restare in Italia, ha un’offerta e sta riflettendo sul suo futuro

Borja Valero è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter. Il centrocampista spagnolo però potrebbe restare in Italia, secondo “Sky Sport” infatti il giocatore ha ricevuto un’offerta dal Genoa e in questo momento starebbe riflettendo sulla proposta. Il club ligure dal canto suo sembra essere fortemente determinato a inserire in rosa un elemento che garantisce qualità ed esperienza e sta insistendo per convincerlo.