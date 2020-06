UFFICIALE – Werner nuovo giocatore del Chelsea: niente Inter per lui

Come aveva anticipato Piero Ausilio, Timo Werner non vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione: è infatti ufficiale il suo passaggio dal Lipsia al Chelsea

UFFICIALITÀ – Queste le prime parole dell’ex obiettivo Inter, Timo Werner, da giocatore del Chelsea, dopo il suo trasferimento dal Lipsia. «Sono felice di firmare per il Chelsea, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi per quattro anni fantastici. Sarete per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi».