UFFICIALE – Verona, esonerato Di Francesco: il comunicato del club

Primo cambio in panchina in Serie A. Il Verona, infatti, ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco. Fatale, per l’ex Roma e Cagliari, la sconfitta di ieri sera maturata contro il Bologna

UFFICIALE – “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”.

Fonte: hellasverona.it