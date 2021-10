UFFICIALE − Venezia, nuovo rinforzo in porta: preso Romero

Il portiere argentino Sergio Romero ritorna nuovamente in Italia. L’ex Manchester United e Sampdoria sarà il nuovo estremo difensore del Venezia

RITORNO − Il Venezia ha acquistato ufficialmente Sergio Romero. Il portiere arriva da svincolato dopo aver rescisso il contratto con il Manchester United. Prima delle sei stagioni con la maglia dei Red Devils, il vice campione del Mondo 2014 con l’Argentina ha disputato tre stagioni in due fasi diverse con la Sampdoria. Le prime due nel 2011/12 e 2012/13 e la terza in quella 2014/15. Romero ha inoltre vestito le maglie di Racing Avellaneda, AZ Alkmaar e Monaco. Dunque, il prossimo 27 novembre, Romero potrà sfidare l’Inter in vista della 14ª giornata di Serie A. Di seguito il tweet del Venezia.

Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e nel corso delle ultime sei stagioni ha giocato per il Manchester United.https://t.co/TBNzzgVruw#ArancioNeroVerde 🟠⚫️ 🟢 pic.twitter.com/8KtOLcsgrM — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 12, 2021

Romero si va ad aggiungere agli altri due portieri del Venezia, quali Niki Maenpaa e Luca Lezzerini.