Vecchi riparte dalla Feralpisalò dopo aver chiuso la seconda esperienza sulla panchina del Südtirol. L’ex tecnico dell’Inter allenerà la squadra lombarda che milita in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

NUOVA AVVENTURA – Stefano Vecchi è ufficialmente il nuovo allenatore della Feralpisalò. Dopo due stagioni alla guida del Südtirol, l’allenatore che ha portato la Primavera dell’Inter a tanti trionfi negli anni passati, ha firmato un contratto di due anni con i lombardi. Questo il comunicato ufficiale direttamente dal sito del club: “Feralpisalò Srl è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra, dall’1 luglio 2021, al signor Stefano Vecchi. Nato a Bergamo il 20 luglio 1971, Stefano Vecchi ha avviato la sua carriera da allenatore nel 2005 al Mapello. Le successive esperienze professionali si dividono tra Colognese, Tritium (con cui vince due campionati in due anni e la Supercoppa di Lega di Seconda Divisione), SPAL, la prima parentesi al Südtirol (2012/2013) e il salto in B a Carpi. Nel 2014 inizia la prolifica e vincente avventura con la Primavera dell’Inter. In quattro stagioni sulla panchina dell’Under-19 interista ha conquistato 7 finali, arricchendo la bacheca con 6 trofei: due Viareggio Cup, una Primavera Tim Cup, due scudetti e la prima Supercoppa Primavera della storia nerazzurra. Nel 2018 l’avventura in cadetteria a Venezia e, a seguire, il ritorno sulla panchina del Südtirol, che porta al terzo posto, chiudendo l’ultima stagione ai quarti di finale playoff. Stefano Vecchi ora si unisce alla Feralpisalò con un contratto biennale. Il Club rivolge al tecnico e al suo vice, Giovanni Barbugian, un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro“.

