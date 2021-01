UFFICIALE – Torino, cambio in panchina: Nicola sarÃ  il nuovo allenatore

UFFICIALE – Torino, cambio in panchina: Nicola sarà il nuovo allenatore

Il Torino esonera Marco Giampaolo e si affida a Davide Nicola, ex tecnico tra le altre di Crotone e Genoa. Di seguito il comunicato del club granata.

NUOVO TECNICO – Il Torino dopo la mancata vittoria in casa contro lo Spezia in dieci ha deciso di sollevare Marco Giampaolo dal ruolo di tecnico della squadra. Scelto Davide Nicola, ex tecnico del Crotone. Di seguito il comunicato del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola. Davide Nicola è nato a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, il 5 marzo 1973. Da calciatore professionista ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in serie A. Nel 2010 ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando molteplici esperienze. Indimenticabile l’impresa ottenuta sulla panchina del Crotone nella stagione 2016/2017, con lo straordinario exploit di 20 punti nelle ultime 9 giornate che fece la differenza, permettendo al club calabrese di rimanere nella massima serie. Di rilievo è stato anche il suo apporto nella scorsa stagione sulla panchina del Genoa, con il quale subentrando a stagione in corso ha centrato l’obiettivo della salvezza”.