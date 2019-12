UFFICIALE – Stramaccioni-Esteghlal, stavolta è finita per davvero

Stramaccioni non è più l’allenatore dell’Esteghlal. L’annuncio arriva direttamente dal club iraniano, che fa sapere come non sia d’accordo con le condizioni proposte dall’allenatore ex Inter.

CAOS IN IRAN – Andrea Stramaccioni, già qualche settimana fa (vedi articolo), aveva annunciato il suo addio all’Esteghlal per problemi contrattuali. La scelta era stata molto contestata dai tifosi, tanto che la società si era interessata per ricomporre la frattura (vedi articolo). Tuttavia, è notizia di oggi che l’ex allenatore dell’Inter non avrà un ripensamento. Domenica mattina il suo avvocato, Ettore Mazzilli, ha inviato una mail all’Esteghlal, chiedendo di rispettare diverse condizioni per tornare in Iran. La società, attraverso il sito ufficiale, ha risposto a questi punti e spiegato il suo punto di vista, aggiungendo però come la scelta sia di non proseguire col tecnico italiano. Stramaccioni ha guidato l’Esteghlal per ventuno partite, con undici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. La squadra si trova attualmente al terzo posto in classifica nel campionato iraniano con ventinove punti, due in meno del gruppo di testa formato da Sepahan e Persepolis (che hanno entrambe una partita in meno). Per Stramaccioni si prospetta ora il ritorno in Italia: è un allenatore libero a tutti gli effetti avendo rescisso con l’Esteghlal.