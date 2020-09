UFFICIALE – Serie A, Napoli-Genoa posticipata alle 18 di domani. Il motivo

Condividi questo articolo

Stadio San Paolo Napoli

Il match di Serie A, Napoli-Genoa, avrebbe dovuto giocarsi alle 15 di domani, domenica 27 settembre, ma i vertici di Serie A hanno deciso di posticiparne il calcio d’inizio alle ore 18. Ecco perché

PREOCCUPAZIONE – La positività al coronavirus di Mattia Perin mette a rischio il regolare svolgimento di Napoli-Genoa. Il portiere, ex Juventus, non è stato convocato per la trasferta partenopea, ma la Lega Serie A ha deciso di posticipare di qualche ora il calcio d’inizio del match di domani per verificare l’esito del resto dei tamponi effettuati dalla squadra ligure. L’ombra del coronavirus è tornata ad aleggiare in maniera preoccupante sulla Serie A. Seguiranno aggiornamenti, ma nel frattempo cambia ufficialmente l’orario della gara del San Paolo.

Fonte: Sky Sport