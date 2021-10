UFFICIALE – Ranieri, l’ex allenatore dell’Inter torna in Premier League

Ranieri torna ad allenare e lo fa di nuovo in Inghilterra. L’ex tecnico, tra le altre, dell’Inter, è ufficialmente il nuovo allenatore del Watford.

QUARTA VOLTA – Dopo la fine della sua avventura con la Sampdoria, Claudio Ranieri ha trascorso gli ultimi mesi in attesa di trovare la sua prossima destinazione per tornare in sella. Dopo le sue esperienze con Chelsea, Leicester City e Fulham, è arrivata di nuovo la chiamata dall’Inghilterra. Questa volta l’ex tecnico dell’Inter si siederà sulla panchina del Watford, che proprio nella giornata di oggi ha ufficializzato il suo arrivo dopo l’esonero di Xisco Muñoz. Il tecnico romano ha firmato un biennale ed è pronto ad iniziare questa sua nuova esperienza in Premier League. In bocca al lupo a Mister Ranieri. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach. Welcome to Watford, Claudio! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

Fonte: Twitter – Watford