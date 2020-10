UFFICIALE – Rafinha saluta il Barcellona: nuova avventura al PSG

Condividi questo articolo

Thomas Tuchel PSG

Rafinha, ex centrocampista dell’Inter in prestito dalla Spagna, saluta ufficialmente il Barcellona per trasferirsi in Francia, in particolare al PSG. Di seguito il comunicato del club e le prime parole del calciatore in maglia rossoblù.

NUOVA ESPERIENZA – Rafinha, tornato dal prestito al Celta Vigo, ieri in serata ha firmato il suo nuovo contratto con il PSG che lo legherà ai francesi fino al 2023 così come comunicato attraverso il sito ufficiale: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo nella sua rosa di Rafinha. Arrivato dall’FC Barcelona, ​​il centrocampista brasiliano si impegna con il club della capitale fino al 30 giugno 2023“. Queste le parole del centrocampista brasiliano: «Personalmente, voglio raggiungere lo stesso livello della scorsa stagione. Mi sento capace di poter ancora crescere come calciatore, di imparare dai miei compagni di squadra. Collettivamente, vengo per vincere quanti più titoli possibile».