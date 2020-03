UFFICIALE – PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse: comunicato UEFA

Dopo l’annuncio del PSG diramato in mattinata, arriva la conferma dell’UEFA sulla decisione di giocare PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse. Ecco il contenuto del comunicato, che tocca anche un’altra gara di Europa League.

PORTE CHIUSE – Il ritorno di PSG-Borussia Dortmund, negli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a porte chiuse. Lo annuncia la UEFA in un comunicato ufficiale pubblicato in serata, che riguarda anche l’Inter. La decisione dell’UEFA segue le misure che anche la Francia (insieme ad altri Paesi) sta adottando per contrastare la diffusione del Coronavirus (COVID-19). Stessa decisione anche per Olympiakos-Wolverhampton, che si aggiunge ad altri tre ottavi di Europa League: Inter-Getafe, Basilea-Eintracht Francoforte e Siviglia-Roma (qui dettagli). Ecco il contenuto del comunicato che ufficializza le decisioni: “In seguito alle decisioni adottate dalle autorità competenti correlate alle misure riguardanti il virus COVID-19, i seguenti match di competizioni UEFA si disputeranno come programmato, ma verranno giocati a porte chiuse.

UEFA Champions League, ottavi di finale:

• Paris Saint-Germain (Francia) – Borussia Dortmund (Germania), 11 marzo, 21.00 CET

UEFA Europa League, ottavi di finale:

• Olympiacos FC (Grecia) – Wolverhampton Wanderers FC (Inghilterra), 13 marzo, 21.00 CET”.

