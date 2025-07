UFFICIALE – Pioli torna alla Fiorentina: il comunicato!

Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’approdo del tecnico parmense sulla panchina dei gigliati, che era nell’aria da tempo, è stato ora confermato in via ufficiale.

UFFICIALE – Stefano Pioli torna sulla panchina della Fiorentina, squadra nella quale è diventato uno degli allenatori più accreditati del calcio italiano. Di seguito il comunicato dei toscani: “ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli.

Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028″.

STAFF – Il comunicato prosegue con l’indicazione dei componenti dello staff tecnico della Fiorentina:

“Tarozzi Andrea – Allenatore in seconda

– Pioli Gianmarco – Collaboratore tecnico

– Fioranelli Jesse Andrea – Collaboratore tecnico

– Taddei Riccardo – Collaboratore Tecnico

– Nizelik Aleksandr – Collaboratore Tecnico

– Osti Matteo – Preparatore Atletico

– Peressutti Roberto – Preparatore Atletico

– Butini Alessio – Preparatore Atletico

– Vignali Martino – Match Analyst

– Tordi Andrea – Match Analyst

– Bianchi Giorgio – Preparatore Portieri

– Dall’Omo Alessandro – Preparatore Portieri”

Commisso entusiasta per l’arrivo di Pioli alla Fiorentina

IL COMMENTO – Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è così pronunciato in merito all’approdo di Pioli sulla panchina del proprio Club: “Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola”.