UFFICIALE – Osvaldo torna a giocare: l’ex Inter riparte dall’Argentina

Osvaldo è di nuovo un calciatore. L’ex attaccante dell’Inter, passato in nerazzurro per metà stagione 2014-2015 con poche luci e molte ombre, ha firmato nella giornata di oggi il contratto con la sua nuova squadra in Argentina, il Banfield.

IL RITORNO DELL’EX – Daniel Pablo Osvaldo ha firmato un contratto di un anno con il Banfield, formazione della Superliga argentina. L’attaccante italo-argentino aveva deciso di lasciare il calcio giocato nell’estate del 2016, dopo una serie di passaggi per sei mesi in giro per il mondo. A seguito dei due anni alla Roma aveva fatto metà stagione con Southampton, Juventus, Inter (2014-2015), Boca Juniors (due volte) e Porto. Con i nerazzurri Osvaldo ha collezionato diciannove presenze e sette gol, iniziando bene ma rompendo con l’ambiente dopo un litigio con Mauro Icardi nel match con la Juventus del 6 gennaio 2015. Domani, alla ripresa degli allenamenti, svolgerà la sua prima seduta in tre anni e mezzo, nei quali si era dedicato a fare il cantante. Potrà scendere in campo per il debutto il 26 gennaio, contro il Patronato al termine della sosta del campionato argentino. Il sito ufficiale del Banfield ha annunciato che Osvaldo ha firmato un contratto di un anno, quindi per tutto il 2020.