UFFICIALE – Nesta esonerato: il Monza vuole chiudere per Bocchetti

Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro».

Nesta sostituito da Bocchetti? Il Monza ha un’idea chiara

LO SCENARIO – Al posto di Nesta potrebbe essere ingaggiato Salvatore Bocchetti, che è ancora sotto contratto con il Verona. Il napoletano è il preferito di Adriano Galliani per provare a invertire una tendenza preoccupante, per il Monza, in questa stagione di Serie A.