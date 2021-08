UFFICIALE – Nainggolan è un nuovo giocatore dell’Anversa

Radja Nainggolan, dopo aver rescisso nei giorni scorsi il contratto che lo legava all’Inter, ha firmato un contratto biennale con l’Anversa. Il centrocampista torna quindi in Belgio dopo 16 anni in Italia.

L’Anversa ha comunicato pochi minuti fa che Radja Nainggolan ha superato le visite mediche e firmato un contratto biennale. Il centrocampista belga, che pochi giorni fa ha rescisso il contratto che lo legava all’Inter ed era stato dato a lungo vicinissimo al ritorno al Cagliari, alla fine ha scelto l’opzione offerta dall’Anversa per tornare in Belgio. Nainggolan torna quindi in patria dopo 16 anni in Italia, essendo giunto nel nostro paese nell’ormai lontano 2005 per indossare la maglia del Piacenza.