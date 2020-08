UFFICIALE – Nagatomo, niente ritorno in Italia: nuova...

UFFICIALE – Nagatomo, niente ritorno in Italia: nuova avventura in Francia

nagatomo allenamento

Niente ritorno in Italia per Yuto Nagatomo. L’ex terzino dell’Inter è stato infatti accostato nelle ultime settimane al Benevento, ma dopo l’avventura in Turchia con il Galatasaray è il turno della Francia

PASSAGGIO – Con un post e un video sui propri account social, il Marsiglia ha ufficializzato il passatto di Yuto Nagatomo al club francese. Nessun ritorno in Italia per l’ex terzino di Inter e Cesena.