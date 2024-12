UFFICIALE – Monza, scelto il post Nesta: Bocchetti il nuovo allenatore!

Periodo natalizio movimentato in casa Monza. Dopo la notizia dell’esonero di Alessandro Nesta arriva quella del suo sostituto in panchina. Il nuovo allenatore sarà Salvatore Bocchetti.

CAMBIAMENTI – Giornata di novità in casa Monza quella all’indomani della sconfitta contro la Juventus. Il club brianzolo, in ultima posizione nella classifica di Serie A, continua ad incontrare problemi quest’anno. Per questo la scelta da parte della dirigenza di esonerare Alessandro Nesta, proprio prima di Natale. Subito dopo la notizia della fine della collaborazione fra il tecnico e il Monza arriva anche l’ufficialità dell’allenatore scelto per sostituirlo.

Monza-Bocchetti: è ufficiale! Tutti i dettagli sull’impiego del nuovo allenatore

COMUNICATO – Il primo della lista dei candidati per giungere alla guida del Monza era Salvatore Bocchetti. Adriano Galliani è riuscito ad ottenere proprio lui, finora vice allenatore del Verona. Sarà l’ex difensore italiano l’erede di Nesta. Ad ufficializzarlo è il sito ufficiale del Monza che, alla foto della stretta di mano fra il nuovo mister e il vice presidente, aggiunge: «AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027». Inizia così, dunque, un nuovo capitolo per il Monza, che proverà nel nuovo anno a recuperare terreno in Serie A e a combattere per la salvezza.