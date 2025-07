UFFICIALE – Monza cambia proprietà, il club passa a Beckett Layne Ventures

Il Monza volta pagina. Con una nota ufficiale, la società brianzola ha annunciato la cessione del 100% del capitale sociale a Beckett Layne Ventures (BLV), sancendo un importante cambio di proprietà che apre una nuova fase nella storia del club.

CAMBIO – L’operazione di cessione del Monza, come precisato dal comunicato, avverrà in due fasi: nell’immediato verrà trasferito l’80% delle quote, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quella data, Fininvest – precedente proprietaria – manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione. Il passaggio di proprietà arriva in un momento cruciale per la società, reduce dalla retrocessione in Serie B. Il nuovo assetto non porterà stravolgimenti in panchina: Paolo Bianco è stato confermato alla guida tecnica del Monza anche dalla nuova proprietà, segno della volontà di garantire continuità al progetto sportivo. L’obiettivo dichiarato resta il ritorno immediato in Serie A.

Monza, ufficiale il cambio di proprietà dopo la retrocessione

COMUNICATO – “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua. Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il team di BLV, insieme ai propri partner e advisor, tra cui Mauro Baldissoni (per diversi anni figura apicale della AS Roma), vanta una solida esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo“.