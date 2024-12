UFFICIALE – Milan, finisce l’era Fonseca: Conceicao il nuovo allenatore!

Il Milan dice addio a Pualo Fonseca e accoglie il nuovo allenatore Sergio Conceicao. I due portoghesi si passano il testimone, dando inizio a una era. Il club rossonero ufficializza la novità.

NUOVA ERA – Il pareggio con la Roma sancisce la fine del matrimonio tra Paulo Fonseca e il Milan. Dopo i rumors di ieri sera, al termine della sfida di campionato, questa mattina è giunta l’ufficialità dell’esonero dell’allenatore portoghese. Il posto sulla panchina rossonera resta vacante pochissimo, perché il sostituto è già pronto. Si tratta di Sergio Conceicao, su cui il club milanese, aveva puntato gli occhi già nel corso dell’estate. Quella che sembrava la prima scelta, prima di ripiegare su Fonseca, diventa adesso realtà. La società rossonera lo ha fatto sapere attraverso i canali ufficiali, rendendo pubblici i dettagli dell’accordo.

Conceicao approda al Milan: il benvenuto del club e i dettagli del contratto

COMUNICATO – Sul sito del Milan compare la nota ufficiale che dà il benvenuto a Conceicao. L’allenatore, ex calciatore anche dell’Inter, sta per giungere a Milano, pronto per dare il via alla sua nuova avventura rossonera. Così il club ufficializza il matrimonio con l’allenatore: «AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni».