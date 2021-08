UFFICIALE – Messi e Barcellona, fine della storia: contratto non rinnovato

Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato una clamorosa notizia: finisce la storia con Lionel Messi. All’argentino non sarà infatti rinnovato il contratto, aprendo così una grandissima occasione di mercato per diversi top club europei (e non)

FINE – Clamoroso a Barcellona. Il club blaugrana, dopo che lo scorso anno ha provato in tutti i modi a formare la coppia argentina Lionel Messi – Lautaro Martinez, quest’anno perde il suo giocatore simbolo. La pulce, infatti, non giocherà più per i catalani, mettendo fine così a una lunghissima storia d’amore con il club. Questa la nota ufficiale del club: “Nonostante fosse stato raggiunto un accordo con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto nella giornata di oggi, questo non potrà avvenire a causa di ostacoli economici e strutturali (normativa della Liga Spagnola). Data la situazione, Lionel Messi non sarà più legato al Barcellona. Entrambe le parti si rammaricano nel non poter compiere il desiderio tanto del giocatore, come del club. Vogliamo ringraziare con tutto il cuore l’apporto del giocatore al miglioramento della nostra società e gli auguriamo il meglio per la sua vita personale e professionale”.