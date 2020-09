UFFICIALE – Maicon trova squadra, lo allena un suo ex compagno all’Inter

Maicon

Maicon nel 2020 non ha ancora giocato una partita ufficiale, essendosi svincolato il 31 dicembre dal Criciuma. L’ex terzino dell’Inter, però, nelle ultime ore ha firmato per una squadra che giocherà nella Série D (la quarta categoria del Brasileirao): è il Villa Nova Atlético Clube, guidato da un’altra vecchia conoscenza nerazzurra.

RITORNO IN CAMPO – Douglas Maicon non smette di giocare, ma scende fino alla Série D del Brasileirao. Il terzino destro, che lo scorso 26 luglio ha compiuto trentanove anni, ha firmato per il Villa Nova Atlético Clube, società di Nova Lima nello Stato del Minas Gerais. Dopo le esperienze con Avaì e Criciuma, i club in patria dove aveva giocato dopo aver lasciato la Roma e l’Europa nel 2016, Maicon farà quindi un’esperienza in un campionato non certo di primissimo piano, ma sarà un rinforzo di grandissimo spessore per il club. La curiosità ulteriore è che ritroverà un suo vecchio compagno all’Inter. Si tratta di Amantino Mancini, suo compagno in nerazzurro dal 2008 al 2011 (con in mezzo una parentesi di sei mesi al Milan a inizio 2010), che di recente è diventato l’allenatore del Villa Nova. Questo l’annuncio dell’arrivo di Maicon al Villa Nova dall’account Instagram della società.