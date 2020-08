UFFICIALE – La Roma passa al gruppo Friedkin, finita l’era Pallotta: il comunicato

Adesso è ufficiale: la Roma passa al gruppo Friedkin, l’annuncio è arrivato proprio in queste minuti attraverso il sito giallorosso. La firma è arrivata nella notte.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – La società giallorossa non sarà più di proprietà di James Pallotta: ufficiale il passaggio al gruppo Friedkin per circa 600 milioni, l’annuncio è arrivato proprio in questi minuti dopo aver messo nero su bianco nel corso della notte, questo il comunicato: “AS Roma SPV, LLC, azionista di maggioranza, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. L’Operazione dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020 ed è soggetta a condizioni standard per questo genere di transazioni”.

Fonte: asroma.com