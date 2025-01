UFFICIALE – Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del PSG! Addio al Napoli

Il PSG ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli saluta perciò la sua stella georgiana, il comunicato del club francese di seguito.

COMUNICATO – Il PSG ha pubblicato l’annuncio: «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno 23enne, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club. Il nuovo attaccante del Paris Saint-Germain, che diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club (portando a 50 il numero di nazionalità rappresentate), è stato anche un vero e proprio pilastro della sua nazionale negli ultimi 6 anni. Dopo essere stato convocato in varie categorie della nazionale georgiana, ha fatto la sua prima apparizione in prima squadra il 7 giugno 2019, in una partita contro Gibilterra. L’ala sinistra ha collezionato 40 presenze con il suo paese, segnando 17 gol e fornendo 9 assist. Recentemente convocato per partecipare a Euro 2024, è stato una delle figure chiave della bella corsa della Georgia agli ultimi 16 anni».

Kvaratskhelia orgoglioso del passaggio al PSG!

LE PRIME PAROLE – L’esterno ormai ex Napoli Kvaratskhelia ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del PSG: «È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori»