UFFICIALE – Juric è il nuovo allenatore del Torino, contratto triennale

Ivan Juric, che in mattinata ha lasciato il Verona (leggi qui) è il nuovo allenatore del Torino. Per lui un contratto triennale

Continua il valzer degli allenatori in una Serie A in cui ormai più della metà delle squadre ha cambiato o sta cambiando guida tecnica. E’ il turno oggi di Ivan Juric che, dopo aver lasciato il Verona in mattinata, dal 1 luglio sarà il nuovo allenatore del Torino. A darne notizia la società granata con un comunicato sul suo sito ufficiale. Il tecnico ha firmato un contratto triennale.