UFFICIALE – Juric, addio al Torino. Arriva il nuovo allenatore

Ivan Juric e il Torino dividono le loro strade dopo tre anni. L’allenatore ex Verona conclude così perciò la sua esperienza agli ordini di Urbano Cairo, che sta per annunciare anche il nuovo allenatore.

CAMBIO – Dopo 3 anni e 122 partite sulla panchina del Torino è ufficiale la conclusione dell’esperienza da allenatore di Ivan Juric. Il nono posto a 53 punti in classifica in Serie A non è bastato per la conferma del croato, che non ha mai raggiunto l’obiettivo Europa in queste stagioni. Urbano Cairo e il Torino hanno già pronto il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione. Sui social, in particolare su X, è stato pubblicato un video.

Risalendo la corrente, fino alle nostre acque 🛶⌛️ pic.twitter.com/12rLJQy2fd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024

La strada che porta da Venezia a Torino fa riferimento a Paolo Vanoli, il mister che ha portato la squadra della laguna a conquistare la Serie A in questa stagione. A breve è atteso il comunicato ufficiale anche per l’allenatore.