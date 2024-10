UFFICIALE – Iniesta dà l’addio al calcio: «Piango per emozione e orgoglio»

Andrés Iniesta ha annunciato il suo addio al calcio in una intensa conferenza stampa organizzata a Barcellona.

ADDIO – Andrés Iniesta ha indetto una conferenza stampa a Barcellona per annunciare la propria decisione di chiudere definitivamente con il calcio giocato. In un discorso misto di emozione e commozione, lo spagnolo ha raccontato le sue sensazioni attuali: «Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato oggi e tutti coloro che non sono potuti venire in questa giornata speciale. Mi permetterete di emozionarmi oggi, non avrei mai pensato… (scoppia a piangere, ndr.). Non avrei mai pensato che questo giorno sarebbe arrivato. Tutte le lacrime che abbiamo versato in questi giorni sono lacrime di emozione e orgoglio, non di tristezza. Sono le lacrime di quel ragazzo di Fuentealbilla che sognava di diventare calciatore e ce l’ha fatta, ce l’abbiamo fatta».

Iniesta e i valori che lo hanno sempre accompagnato

CHIARI PRINCIPI – Iniesta ha poi proseguito sottolineando i pilastri sui quali si è sempre fondato il suo impegno da calciatore professionista: «Dopo tanto lavoro e sacrificio e senza mai arrendermi… questi valori sono stati essenziali nella mia vita ed è per questo che oggi mi sento molto orgoglioso di tutto questo viaggio. Ho realizzato il sogno di diventare un calciatore professionista, era quello che desideravo di più».