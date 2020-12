UFFICIALE – Il PSG esonera Tuchel, arriva Pochettino?

Condividi questo articolo

Thomas Tuchel PSG

Thomas Tuchel non è più l’allenatore del PSG. Dopo le indiscrezioni sotto Natale arriva finalmente l’ufficialità dell’esonero del tecnico tedesco dall’incarico di allenatore del club parigino

Le prime voci erano arrivate poco prima di Natale e ora, passato qualche giorno, arriva anche l’ufficialità: Thomas Tuchel non è più l’allenatore del PSG. Il club parigino ha comunicato l’esonero del tecnico tedesco che era arrivato al Parco dei Principi nel luglio del 2018 e in questi due anni ha vinto due volte il campionato francese e una volta la Coppa di Francia, arrivando inoltre alla finale di Champions League persa lo scorso agosto contro il Bayern Monaco. Sul sito del club parigino si può leggere il saluto del presidente Nasser Al-Khelaifi: «Vorrei ringraziare Thomas Tuchel e il suo staff per tutto ciò che hanno dato al club. Thomas ha messo molta energia e passione nel lavoro e ovviamente ricorderemo i bei momenti che abbiamo condiviso insieme. Gli auguro tutto il meglio per il futuro».

IL FUTURO – Adesso il PSG dovrà ingaggiare un nuovo allenatore e tutti gli indizi degli ultimi settimane portano verso il nome di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino al momento è il principale candidato a sedersi sulla panchina del club francese e un’eventuale ingaggio dell’ex Tottenham potrebbe avere risvolti di mercato dell’Inter. Pochettino infatti potrebbe chiedere come primo “regalo” dal suo nuovo club l’ingaggio di Christian Eriksen, in uscita dall’Inter e suo ex pupillo ai tempi del Tottenham.