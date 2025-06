UFFICIALE – Giampaolo lascia la panchina del Lecce: il comunicato

Un’altra svolta sorprendente nel panorama delle panchine della Serie A. Dopo aver conquistato una salvezza sofferta ma meritata, l’U.S. Lecce e Marco Giampaolo si separano. L’annuncio ufficiale è arrivato in questi minuti.

FUORI UN ALTRO ALLENATORE – Una decisione che lascia sorpresi tifosi e addetti ai lavori, considerando che Marco Giampaolo aveva preso in mano una squadra in difficoltà e, con fatica, l’aveva condotta alla permanenza nella massima serie. Nonostante i risultati altalenanti, il tecnico era riuscito a trasmettere solidità difensiva e un’identità chiara a una rosa giovane e inesperta: “L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”. Resta da capire se dietro questa separazione ci siano divergenze sul futuro progetto tecnico o semplicemente la volontà di entrambe le parti di intraprendere strade diverse.

Giampaolo via, anche il Lecce ora cambia

IL SOSTITUTO – Resta da capire se dietro questa separazione ci siano divergenze sul futuro progetto tecnico o semplicemente la volontà di entrambe le parti di intraprendere strade diverse. Quel che è certo è che il Lecce si aggiunge alla già lunga lista di squadre in cerca di un nuovo allenatore in vista della stagione 2025-2026. Ora la dirigenza leccese sarà chiamata a scegliere con attenzione il nuovo tecnico, fondamentale per garantire continuità al progetto di crescita del club. Diversi nomi iniziano già a circolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Anche Davide Nicola tra i nomi seguiti dalla società, da poco liberatosi dal Cagliari, ma anche Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, seguiti anche da altri club in Serie A..