UFFICIALE – Il Genoa cambia presidente: Zangrillo lascia la carica

Dopo il cambio di proprietà, arriva anche quello di presidenza in casa Genoa. Il professor Zangrillo lascia l’incarico, ma rimane nella società. Ecco chi è il nuovo presidente del Grifone.

COMUNICATO UFFICIALE – “Il Genoa CFC comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio d’Amministrazione e ha deliberato la nomina di Dan Sucu come nuovo Presidente del Club. Il Consiglio d’Amministrazione è composto da Dan Sucu (Presidente), Andres Blazquez (Executive Member), Flavio Ricciardella (Executive Member), Alessandro Giudice, Cosmin Golea, Razvan Rat e Alberto Zangrillo“. Appunto Zangrillo, ex presidente ormai del club rossoblù, rimane comunque all’interno del CdA del Genoa e farà ancora parte della società.

Dal cambio di proprietà a quello di presidenza: Genoa a Sucu

NUOVO PRESIDENTE – Lo scorso dicembre, lo stesso imprenditore rumeno Sucu aveva acquisito la maggioranza delle quote da 777 Partners. Lo stesso Sucu ha parlato ai canali del club in questo modo: «È un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia. Con il nostro investimento siamo entrati nel Club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in Società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità». Sucu diventa il primo presidente rumeno nella storia della Serie A.