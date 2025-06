UFFICIALE – Gasperini è il nuovo allenatore della Roma: i dettagli

Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo tecnico della Roma. Per l’ex allenatore dell’Atalanta si tratta della prima esperienza nella Capitale.

IL COMUNICATO – Gian Piero Gasperini è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore della Roma. Il piemontese lascia così l’Atalanta dopo 9 stagioni ricche di soddisfazioni e di risultati concreti conseguiti, con l’eredità del 3-5-2 che dovrebbe essere raccolta dal suo “allievo” Ivan Juric. Per l’allenatore ex Inter il grande obiettivo sarà quello di riportare la Roma in Champions League, traguardo raggiunto con l’Atalanta in ben 5 occasioni. Al contrario, la compagine giallorossa non è ancora riuscita a piazzarsi nella competizione europea più importante da quando i Friedkin ne detengono la proprietà. I capitolini rilanciano così le proprie ambizioni in vista della prossima stagione.

Gasperini nuovo tecnico della Roma: il comunicato

IL CONTENUTO – Di seguito l’annuncio pubblicato dalla Roma, sul proprio sito ufficiale, in merito all’arrivo del piemontese sulla propria panchina: «L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che si tratti dell’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!»