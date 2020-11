UFFICIALE – Fiorentina, confermato nuovo allenatore: il comunicato

Condividi questo articolo

fiorentina

Con un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha annunciato la separazione da Giuseppe Iachini (vedi articolo), ufficializzando di conseguenza il ritorno di Cesare Prandelli nel ruolo di allenatore della Prima Squadra.

COMUNICATO UFFICIALE – La notizia era già nell’aria, ora è diventata ufficiale. La Fiorentina ha esonerato il tecnico Giuseppe Iachini, sostituendolo con Cesare Prandelli, già alla guida in passato della squadra viola. Questo il comunicato ufficiale della società del capoluogo toscano: “ACF Fiorentina comunica di avere sostituito Giuseppe Iachini allenatore della Prima Squadra con Cesare Prandelli. Beppe Iachini nella passata stagione ha dovuto gestire una situazione particolarmente difficile e, in un contesto generale molto complicato, è riuscito a risollevare le sorti della squadra chiudendo il campionato al decimo posto. Purtroppo, dopo un’attenta e scrupolosa analisi dell’inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti, la Società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l’incarico all’attuale allenatore. Il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza viola desiderano esprimere la propria gratitudine a Beppe Iachini e a tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati sin dal loro arrivo e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera”. Domani pomeriggio il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento.