UFFICIALE – Eca, Al Khelaifi eletto nuovo presidente: il comunicato

Nasser Al Khelaifi, numero uno del PSG, è stato eletto nuovo presidente dell’Eca, dopo le dimissioni di due giorni fa di Andrea Agnelli

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale da parte dell’Eca sulla nomina di Nasser Al Khelaifi, numero uno del PSG, come nuovo presidente dell’associazione dei club europei dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. “Il comitato esecutivo dell’ECA ha nominato oggi Nasser Al-Khelaifi (presidente e amministratore delegato di Paris Saint-Germain) come nuovo presidente dell’ECA.

Inoltre, Michael Gerlinger (Direttore Affari Legali, Risorse Umane e Relazioni Istituzionali dell’FC Bayern München) è stato nominato Primo Vicepresidente dell’ECA, in rappresentanza della Sottodivisione 1; accanto agli attuali vicepresidenti della Corte dei conti europea Edwin van der Sar (AFC Ajax), Dariusz Mioduski (Legia Warszawa) e Aki Riihilahti (HJK Helsinki).

A seguito degli eventi senza precedenti degli ultimi giorni che hanno visto tentativi di minare l’intera comunità calcistica europea, ECA – che rappresenta i principali club calcistici d’Europa – accoglie con favore la decisione dei suoi ex club membri di non portare avanti il ​​loro presunto progetto “Super League”, a seguito del condanna sismica e universale del progetto da parte dell’intera comunità calcistica e della società nel suo insieme.

ECA crede fermamente che questo progetto non possa avere successo perché il calcio, al suo centro, si basa sull’apertura, l’eccellenza sportiva e una connessione intrinseca tra tutti nella famiglia del calcio. Il calcio è per tutti. Gli eventi recenti hanno ricordato che i proprietari di club sono semplicemente i custodi dei loro club, che sono fari storici che significano così tanto per i fan e le loro comunità. ECA ritiene che sia responsabilità di ogni club membro garantire lo sviluppo del calcio e lasciarlo in un posto migliore per la prossima generazione; non per smantellarlo puramente per guadagno finanziario.

Commentando la sua nomina a presidente della Corte dei conti europea, Nasser Al-Khelaifi ha dichiarato:

“Sono onorato di essere stato nominato presidente dai miei colleghi membri del consiglio di amministrazione della Corte. La leadership, l’integrità e l’unione della nostra organizzazione non sono mai state così richieste come in questo momento cruciale del calcio europeo. Fornirò il mio impegno incondizionato all’intera comunità calcistica: ciò significa a tutti i club membri dell’ECA di ogni nazione europea, ai tifosi e alle comunità che rappresentano. Insieme a tutti i miei colleghi membri del consiglio di amministrazione e club della Corte, sto cercando di rafforzare l’ECA nel suo ruolo di voce legittima e unica dei club europei. Il nostro gioco, adorato da generazioni di tifosi, prospererà solo se unito, ed è nostro dovere come custodi del calcio adempiere a questo obbligo”“.

Fonte: EcaEurope.com