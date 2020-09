UFFICIALE – De Boer, nuova occasione: ex Inter nuovo CT dell’Olanda

Dopo i rumors della giornata di ieri, ora è arrivata la conferma: l’ex Inter de Boer è il nuovo Commissario Tecnico dell’Olanda. A darne l’ufficialità la KNVB con un comunicato ufficiale

COMUNICATO – “Frank de Boer è stato nominato allenatore della nazionale olandese. Il 50enne ex nazionale sarà al timone degli Orange per i prossimi due anni, fino al Campionato del Mondo in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022. De Boer inizia con effetto immediato il suo lavoro per la KNVB ed è quindi già in panchina per il prossimo match amichevole contro il Messico ei quelli della Nations League con Bosnia-Erzegovina e Italia”.

FALLIMENTI – De Boer ritroverà un pizzico di Inter con Stefan de Vrij. Per lui si tratta probabilmente dell’ultima grande occasione dopo i fallimenti con i nerazzurri, il Crystal Palace e l’Atlanta.

Fonte: onsoranje.nl