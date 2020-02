UFFICIALE – Corini, arriva il secondo esonero al Brescia: ecco il sostituto

Fatale la sconfitta contro il Bologna per Eugenio Corini, esonerato per la seconda volta dalla panchina del Brescia. A comunicarlo lo stesso club con un comunicato sul sito ufficiale della società. Diego Lopez in pole per sostituirlo.

SECONDO ESONERO – Fatale la sconfitta contro il Bologna per Eugenio Corini, che nella giornata di oggi è stato esonerato per la seconda volta in stagione. A comunicarlo lo stesso club con una nota ufficiale: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”.

SOSTITUTO – Al momento il primo nome sulla lista del presidente Cellino per sostituire l’ormai ex tecnico è quello di Diego Lopez, pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo con il club.