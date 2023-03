UFFICIALE – Conte ha lasciato il Tottenham! Lo rimpiazza un ex Inter

Conte non è più il manager del Tottenham, ora anche a livello ufficiale. Per lui probabile una nuova esperienza a breve, ma nel frattempo il suo ex vice resta in carica.

ANDATO VIA – “Il Tottenham annuncia che il manager Antonio Conte ha lasciato il club per accordo consensuale. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League nella prima sua stagione con il club. Ringraziamo Conte per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro.

Cristian Stellini prenderà il ruolo di capo allenatore per il resto della stagione, assieme a Ryan Mason come assistente.

Il presidente Daniel Levy: «Abbiamo dieci partite di Premier League rimaste e dobbiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo esserci tutti assieme. Ognuno deve fare meglio per assicurare la migliore posizione possibile per il club e i nostri splendidi tifosi»“.

Fonte: tottenhamhotspur.com